«Барселона» включила в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может покинуть клуб бесплатно, если каталонцы не смогут его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.

Такой пункт был включен в контракт с хавбеком, который действует до лета 2030 года. В августе Ольмо согласился быть зарегистрированным только на первую часть сезона-2024/25. Действующее соглашение хавбека истекает 31 декабря. Отмечается, что в клубе уверены, что смогут зарегистрировать полузащитника на вторую половину сезона.

В этом сезоне 26-летний испанец забил 6 голов в 12 матчах за «Барселону».