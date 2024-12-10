«Барселона» включила в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может покинуть клуб бесплатно, если каталонцы не смогут его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.
Такой пункт был включен в контракт с хавбеком, который действует до лета 2030 года. В августе Ольмо согласился быть зарегистрированным только на первую часть сезона-2024/25. Действующее соглашение хавбека истекает 31 декабря. Отмечается, что в клубе уверены, что смогут зарегистрировать полузащитника на вторую половину сезона.
В этом сезоне 26-летний испанец забил 6 голов в 12 матчах за «Барселону».
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|
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|
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|22-27
|18
|
15
|Хетафе
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|3
|7
|6
|11-13
|16
|
16
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
17
|Леганес
|16
|3
|6
|7
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|15
|
18
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|10
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|
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|13.12
|23:00
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Вальядолид – Валенсия
|- : -
|14.12
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|14.12
|18:15
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|14.12
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|14.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|15.12
|16:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|15.12
|18:15
|
Алавес – Атлетик
|- : -
|15.12
|20:30
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
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|15.12
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|15.12
|23:00
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Барселона
|16
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Рафинья
Барселона
|11
|
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Анте Будимир
Осасуна
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|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
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Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
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|К
|Ж
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Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
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|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
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Абдул Мумин
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|1
|4
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