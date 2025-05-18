«Барселона» уступила «Вильярреалу» в первом матче после чемпионства

«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 2:3.

У хозяев забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес. У гостей отличились Айосе Перес, Санти Комесанья и Тейджон Бьюкенен.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги с 85 очками. Каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионство в прошлом туре. «Вильярреал» идет на пятой строчке с 67 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В параллельном матче «Атлетик» на выезде победил «Валенсию» — 1:0.

Единственный гол забил форвард гостей Алехандро Беренгер.

«Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 70 очками. «Валенсия» идет на 12-й строчке с 45 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Месталья (Валенсия)

В другом матче вечера «Хетафе» на выезде обыграл «Мальорку» — 2:1.

У гостей забили Мауро Арамбарри и Крисантус Уче. Единственный гол хозяев на счету Кайла Ларина.

«Мальорка» занимает десятое место в турнирной таблице ла лиги с 47 очками. «Хетафе» идет на 13-й строчке с 42 очками.