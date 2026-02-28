«Барселона» обыграла «Вильярреал», Ямаль сделал первый хет-трик в карьере

«Барселона» дома разгромила «Вильярреал» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 4:1.

У хозяев три гола забил Ламин Ямаль, для которого хет-трик стал первым в карьере. Еще один мяч на счету Роберта Левандовски. У гостей отличился Папе Гуйе.

Каталонцы провели 100-й матч под руководством Ханси Флика.

Сине-гранатовые набрали 64 очка и лидируют в таблице Ла лиги. Отрыв от «Реала», у которого есть один матч в запасе, составляет четыре очка. «Вильярреал» с 51 очком располагается на третьей строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

28 февраля, 18:15. Камп Ноу (Барселона)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей