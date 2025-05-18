«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в чемпионате Испании 18 мая

«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в 37-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 18 мая. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Вильярреал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Трансляция матча «Барселона» — «Вильярреал» в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка.

«Барселона» после победы в предыдущем туре над «Эспаньолом» (2:0) стала чемпионом Испании в 28-й раз в истории. У каталонцев — 85 очков.

«Вильярреал» с 64 очками занимает пятое место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Предыдущим соперником «желтой субмарины» был «Леганес» (2:0).