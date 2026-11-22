«Барселона» — «Вильярреал»: каталонцы вышли вперед после автогола защитника гостей

«Барселона» вышла вперед в матче 13-го тура Ла лиги против «Вильярреала» — 3:2.

Встреча проходит на «Камп Ноу» в Барселоне.

На 67-й минуте гол в свои ворота забил защитник гостей Пау Наварро.