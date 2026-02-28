«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в 26-м туре чемпионата Испании в субботу, 28 февраля. Матч на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Каталония) начинается в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Вильярреал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

28 февраля, 18:15. Камп Ноу (Барселона)

Матч «Барселона» — «Вильярреал» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.00 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре ла лиги «Барселона» обыграла «Леванте» (3:0), а «Вильярреал» победил «Валенсию» (2:1). Каталонцы с 61 очком в 25 матчах занимают первое место, а «желтая субмарина» набрала 51 очко и идет третьей.