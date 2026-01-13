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«Барселона» вернула новость о переходе Канселу

Руслан Минаев
Жоау Канселу.
Фото Global Look Press

«Барселона» вернула на сайт и в социальные сети новость о переходе защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу.

13 января каталонцы объявили об аренде 31-летнего португальца, но позже удалили все записи о трансфере. Испанские СМИ объясняли это тем, что сине-гранатовые предоставили не все документы клубу из Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024-го. В этом сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.

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Жоау Канселу
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
2
 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
3
 Реал 10 8 0 2 25-10 24
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6
 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
10
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14
 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
16
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
17
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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38 тур
30.10 23:00 Вильярреал – Эспаньол 0 : 1
31.10 16:00 Леванте – Атлетико 0 : 2
31.10 18:15 Р. Вальекано – Сельта 3 : 0
31.10 20:30 Бетис – Малага - : -
31.10 23:00 Барселона – Алавес - : -
1.11 16:00 Хетафе – Севилья - : -
1.11 18:15 Расинг – Реал - : -
1.11 20:30 Эльче – Валенсия - : -
1.11 23:00 Атлетик – Реал Сосьедад - : -
2.11 23:00 Депортиво – Осасуна - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 13
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 11
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
Алехандро Беренгер
Алехандро Беренгер

Атлетик

 4
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
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