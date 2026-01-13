«Барселона» вернула новость о переходе Канселу

«Барселона» вернула на сайт и в социальные сети новость о переходе защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу.

13 января каталонцы объявили об аренде 31-летнего португальца, но позже удалили все записи о трансфере. Испанские СМИ объясняли это тем, что сине-гранатовые предоставили не все документы клубу из Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024-го. В этом сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.