«Барселона» вернула новость о переходе Канселу
«Барселона» вернула на сайт и в социальные сети новость о переходе защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу.
13 января каталонцы объявили об аренде 31-летнего португальца, но позже удалили все записи о трансфере. Испанские СМИ объясняли это тем, что сине-гранатовые предоставили не все документы клубу из Саудовской Аравии.
Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024-го. В этом сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|40-11
|27
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|10
|5
|2
|3
|16-16
|17
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
10
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
11
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
12
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
14
|Осасуна
|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
15
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
16
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
17
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
18
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|0 : 1
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|0 : 2
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|3 : 0
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|- : -
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|- : -
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|- : -
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|- : -
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|- : -
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|- : -
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|13
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|11
|
|
Яссир Забири
Расинг
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Алехандро Беренгер
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
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