«Барселона» вернула Миранду из аренды в «Шальке» на год раньше
1 июля 2020, 12:38
Защитник Хуан Миранда вернулся в расположение «Барселоны» после аренды в «Шальке», сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена.
Как говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба, изначально 20-летний испанец должен был выступать в аренде до конца июня 2021 года, однако арендное соглашение было прервано на год раньше.
В сезоне-2019/20 Миранда провел за «Шальке» 12 матчей, на его счету одна результативная передача.
?? @JMirandaG19's loan deal has ended early and he has returned to @FCBarcelona.— FC Schalke 04 (?) (@s04_en) July 1, 2020
All the best for your future, Juan! ?#S04
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