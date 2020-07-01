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«Барселона» вернула Миранду из аренды в «Шальке» на год раньше

1 июля 2020, 12:38

Защитник Хуан Миранда вернулся в расположение «Барселоны» после аренды в «Шальке», сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена.

Как говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба, изначально 20-летний испанец должен был выступать в аренде до конца июня 2021 года, однако арендное соглашение было прервано на год раньше.

В сезоне-2019/20 Миранда провел за «Шальке» 12 матчей, на его счету одна результативная передача.

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