«Барселона» вернула Миранду из аренды в «Шальке» на год раньше

Защитник Хуан Миранда вернулся в расположение «Барселоны» после аренды в «Шальке», сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена.

Как говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба, изначально 20-летний испанец должен был выступать в аренде до конца июня 2021 года, однако арендное соглашение было прервано на год раньше.

В сезоне-2019/20 Миранда провел за «Шальке» 12 матчей, на его счету одна результативная передача.