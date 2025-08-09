«Барселона» вернула капитанскую повязку тер Штегену

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген снова стал капитаном команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Барселона» объявляет, что тер Штеген подписал разрешение, необходимое клубу для отправки в ла лигу медицинского отчета, касающегося его операции. Дисциплинарное дело закрыто, и игрок немедленно вновь становится капитаном команды», — говорится на сайте клуба.

7 августа сообщалось, что дисциплинарная мера в отношении тер Штегена была применена после того, как футболист отказался подписывать медицинское заключение, которым «Барселона» хотела воспользоваться для регистрации новичка. Тер Штеген опроверг информацию о том, что его отказ от подписания отчета о повреждении мешает регистрации новых футболистов.