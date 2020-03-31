«Барселона» вернет Карлеса Аленью из «Бетиса»

«Барселона» вернет полузащитника Карлоса Аленью из «Бетиса», за который игрок выступает на правах аренды, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, главный тренер каталонцев Кике Сетьен рассчитывает на 22-летнего испанца как на игрока основного состава. Кроме того, Сетьен считает, что у «Барселоны» недостаточно игроков в центре поля.

Аленья перешел в «Бетис» на правах аренды в зимнее трансферное окно, на его счету 2 результативных передачи в 10 матчах за команду в сезоне-2019/20.