«Барселона» ведет переговоры с Хави

«Барселона» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Роналда Кумана. Каталонский клуб объявил об уходе голландского специалиста в ночь с 27 на 28 октября после поражения от «Райо Вальекано».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Барселона» рассчитывает договориться с «Аль-Саддом» по Хави. 41-летний испанец является основным претендентом на вакантную должность.

Напомним, воспитанник «Барселоны» Хави завершил футбольную карьеру в «Аль-Садде» в мае 2019 года. Через несколько дней он был назначен главным тренером этой команды, и занимает эту должность по сей день.