«Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в матче 4-го тура испанской примеры в субботу, 31 августа. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события матча «Барселона» — «Вальядолид» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» — единственная команда лиги, не потерявшая в первых трех турах ни одного очка. Сине-гранатовые победили «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 2:1. «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0), уступил «Реалу» (0:3) и разошелся миром с «Леганесом» (0:0).