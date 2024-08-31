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Сегодня, 16:15

«Барселона» — «Вальядолид»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Барселона» — «Вальядолид» начнется в 17:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Барселоны&amp;quot;.
Фото AFP

«Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в матче 4-го тура испанской примеры в субботу, 31 августа. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
31 авг, 18:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Вальядолид

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события матча «Барселона» — «Вальядолид» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» — единственная команда лиги, не потерявшая в первых трех турах ни одного очка. Сине-гранатовые победили «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 2:1. «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0), уступил «Реалу» (0:3) и разошелся миром с «Леганесом» (0:0).

Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Реал 3 1 2 0 5-2 5
6
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
7
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
10
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
11
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
12
 Осасуна 3 1 1 1 2-5 4
13
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
14
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 4-5 2
16
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
17
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
18
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
19
 Эспаньол 3 0 1 2 0-2 1
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
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35 тур
36 тур
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38 тур
31.08 18:00
Барселона – Вальядолид
 - : -
31.08 20:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
31.08 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
31.08 22:30
Леганес – Мальорка
 - : -
31.08 22:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
1.09 18:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
1.09 18:00
Осасуна – Сельта
 - : -
1.09 20:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
1.09 20:00
Севилья – Жирона
 - : -
1.09 22:30
Реал – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Жирона

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оливер Макберни

Оливер Макберни

Лас-Пальмас

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 2 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
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