«Барселона» — «Вальядолид»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
«Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в матче 4-го тура испанской примеры в субботу, 31 августа. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события матча «Барселона» — «Вальядолид» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Барселона» — единственная команда лиги, не потерявшая в первых трех турах ни одного очка. Сине-гранатовые победили «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 2:1. «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0), уступил «Реалу» (0:3) и разошелся миром с «Леганесом» (0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Атлетико
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
5
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
6
|Леганес
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
10
|Атлетик
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Вальядолид
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Осасуна
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
14
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
18
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
19
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|
20
|Валенсия
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|31.08
|18:00
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|31.08
|20:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|31.08
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|31.08
|22:30
|
Леганес – Мальорка
|- : -
|31.08
|22:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|1.09
|18:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|1.09
|18:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|1.09
|20:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|1.09
|20:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
|1.09
|22:30
|
Реал – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Жирона
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оливер Макберни
Лас-Пальмас
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|2
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1