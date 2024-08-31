«Барселона» со счетом 7:0 разгромила «Вальядолид», Рафинья оформил хет-трик и отдал две голевые

«Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура испанской ла лиги — 7:0.

Хет-трик за каталонцев оформил Рафинья. Бразилец отличился на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец отдал две голевые передачи.

Еще по голу забили Роберт Левандовски (24-я минута), Жюль Кунде (45-я), Дани Ольмо (83-я) и Ферран Торрес (85-я).

«Барселона» (12 очков) со стопроцентным результатом лидирует в ла лиге. «Вальядолид» (4) идет 12-й в турнирной таблице.