«Барселона» со счетом 7:0 разгромила «Вальядолид», Рафинья оформил хет-трик и отдал две голевые
«Барселона» со счетом 7:0 разгромила «Вальядолид»
«Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура испанской ла лиги — 7:0.
Хет-трик за каталонцев оформил Рафинья. Бразилец отличился на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец отдал две голевые передачи.
Еще по голу забили Роберт Левандовски (24-я минута), Жюль Кунде (45-я), Дани Ольмо (83-я) и Ферран Торрес (85-я).
«Барселона» (12 очков) со стопроцентным результатом лидирует в ла лиге. «Вальядолид» (4) идет 12-й в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Атлетико
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
5
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
6
|Леганес
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
10
|Атлетик
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Осасуна
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
14
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
18
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
19
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|
20
|Валенсия
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|18:00
|
Барселона – Вальядолид
|7 : 0
|31.08
|20:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|31.08
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|31.08
|22:30
|
Леганес – Мальорка
|- : -
|31.08
|22:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|1.09
|18:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|1.09
|18:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|1.09
|20:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|1.09
|20:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
|1.09
|22:30
|
Реал – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оливер Макберни
Лас-Пальмас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|2
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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