«Барселона» и «Валенсия» сыграют в 4-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 4-й тур.

14 сентября 2025, 22:00. Johan Cruyff Stadium (Барселона)

Ключевые события игры «Барселона» — «Валенсия» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в Барселоне в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko — в окне ретрансляции федерального канала по платной подписке.

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