«Барселона» и «Валенсия» встретятся в матче 21-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Барселона» — «Валенсия» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру в столице Каталонии покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Встреча команд в первом круге прошла в августе и завершилась победой каталонцев со счетом 2:1. В 20 турах «Барселона» набрала 39 очка, а «Валенсия» — 16.