«Барселона» забила шесть безответных мячей «Валенсии» в ла лиге

«Барселона» на своем поле обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура ла лиги — 6:0.

У сине-гранатовых дублями отметились полузащитник Фермин Лопес (29-я и 56-я минуты), а также нападающие Рафинья (53-я и 66-я) и Роберт Левандовски (76-я и 86-я).

«Барселона» с 10 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» с 4 очками — на 15-й строчке.