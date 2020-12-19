«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Барселоной»

«Барселона» принимала «Валенсию» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле с первых минут и провел почти весь матч. Он был заменен уже в добавленное время.

Капитан каталонцев Лионель Месси забил один из голов в этом матче. Для 33-летнего аргентинца это 643-й гол за каталонцев во всех соревнованиях.

Он сравнялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за «Сантос».

Чемпионат Испании. Лига 1

14-й тур

«Барселона» — «Валенсия» — 2:2 (1:1)

Голы: Диакаби, 29 (0:1). Месси, 45+4 (1:1). Араухо, 52 (2:1). Гомес, 69 (2:2).

Нереализованный пенальти: Месси, 45+4 (вратарь)

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Мингеса, Араухо, Жорди Альба, Гризманн (Тринкан, 73), Бускетс (де Йонг, 46), Коутинью (Лангле, 79), Педри (Пьянич, 86), Брэйтуэйт, Месси.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Муса (Бланко, 42), Солер, Рачич, Черышев (Ли Кан Ин, 90), Гомес, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 87).

Предупреждения: Гризманн, 13. Хосе Гайя, 45+4. Бланко, 45+7. Мингеса, 56.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

19 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».