«Барселона» в первом матче сезона разгромила «Вильярреал», Месси забил с пенальти, Фати сделал дубль

«Барселона» на своем поле в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила «Вильярреал» (4:0). Для хозяев эта игра стала первой официальной в новом сезоне и первой под руководством нового тренера — Роналда Кумана.

В составе каталонской команды дубль сделал Ансу Фати, а Лионель Месси, контракт которого истекает после окончания сезона, отличился с пенальти.

Чемпионат Испании. Лига 1. 3-й тур

«Барселона» — «Вильярреал» — 4:0 (4:0)

Голы: Фати, 15 (1:0). Фати, 19 (2:0). Месси, 35 — с пенальти (3:0). Пау Торрес, 45 — в свои ворота (4:0).

«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Дембеле, 70), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 78), Фати (Педри, 70).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 46), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено (Бакка, 84), Чиквуэзе (Кубо, 74).

Предупреждение: Морено, 83.

Судья: Куадра Фернандес.

27 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».