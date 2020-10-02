«Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту»
«Сельта» в 4-м туре чемпионата Испании с крупным счетом проиграла «Барселоне» (0:3).
Чемпионат Испании
4-й тур
«Сельта» — «Барселона» — 0:3 (0:1)
Голы: Фати, 11 (0:1). Оласа, 51 — в свои ворота (0:2). Сержи Роберто, 90+5 (0:3).
«Сельта»: Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду (Баэса, 46), Фонтан (Н.Араухо, 32), Суарес, Тапия (Бельтран, 75), Вейга (Нолито, 60), Аспас, Эмре Мор (Мина, 60).
«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс, Коутинью (Тринкан, 72), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Р.Араухо, 45), Фати (Педри, 72).
Предупреждения: Лангле, 23. Айду, 39. Пике, 42. Н.Араухо, 48. Тапия, 69. Мурильо, 75. Жорди Альба, 83. Бускетс, 87. Бельтран, 90+3.
Удаление: Лангле, 42.
Судья: дель Серро Гранде.
1 октября. Виго. Стадион «Балаидос».