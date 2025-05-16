«Барселона» в девятый раз в истории сделала золотой дубль

«Барселона» на выезде победила «Эспаньол» (2:0) в матче 36-го тура ла лиги и досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2024/25. Каталонцы ранее выиграли Кубок страны.

Сине-гранатовые в девятый раз в истории сделали золотой дубль. Два национальных турнира за один сезон клуб выигрывал также в 1952, 1953, 1959, 1998, 2009, 2015, 2016 и 2018 годах.

Далее в списке по количеству золотых дублей идут «Атлетик» (5), «Реал» (4) и «Атлетико» (1).