«Барселона» уверена, что продлит контракт с Араухо

«Барселона» сохраняет спокойствие в переговорах о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо, сообщает Sport.es.

По данным источника, в клубе уверены, что смогут подписать с 25-летним уругвайцем новое соглашение. Договор с Араухо истекает летом 2026 года.

Защитник провел за «Барселону» 150 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.