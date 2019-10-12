«Барселона» уверена, что «Бавария» выкупит Коутинью

Руководство «Барселоны» уверенно, что «Бавария» выкупит нападающего Филиппе Коутинью. Несмотря на то, что окончательное решение будет принято в конце сезона, каталонский клуб считает, это лишь дело времени, утверждает Marca.

Напомним, что «Бавария» арендовала Коутинью прошедшим летом. У немецкого клуба есть опция выкупа за 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Коутинью провел семь матчей во всех турнирах: на его счету два гола и три результативные передачи.

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