«Барселона» утвердила трех кандидатов на должность президента клуба

«Барселона» на официальном сайте опубликовала список троих утвержденных кандидатов на должность президента клуба.

Больше всех подписей для выдвижения в кандидаты собрал Жоан Лапорта (9 625), Виктор Фонт получил поддержку 4 431 сторонников, третий — Тони Фрейкса — 2 634 подписи.

Ранее стало известно, что еще один кандидат, Эмили Руссо снял свою кандидатуру с выборов.

С 15 января начинается предвыборная кампания, само голосование пройдет 24 января.