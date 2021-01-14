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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» утвердила трех кандидатов на должность президента клуба

20:10
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«Барселона» на официальном сайте опубликовала список троих утвержденных кандидатов на должность президента клуба.

Больше всех подписей для выдвижения в кандидаты собрал Жоан Лапорта (9 625), Виктор Фонт получил поддержку 4 431 сторонников, третий — Тони Фрейкса — 2 634 подписи.

Ранее стало известно, что еще один кандидат, Эмили Руссо снял свою кандидатуру с выборов.

С 15 января начинается предвыборная кампания, само голосование пройдет 24 января.

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