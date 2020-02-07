«Барселона» уступила «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Единственный мяч забил в концовке основного времени забил Иньяки Уильямс.

Ранее «Реал Сосьедад» обыграл «Реал» (4:3). До этого также в полуфинал пробились «Мирандес» и «Гранада». Пары 1/2 финала определятся после жеребьевки.

Кубок Испании. 1/4 финала

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (0:0)

Гол: Иньяки Уильямс, 90+3.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Дани Гарсия, Весга (Сан-Хосе, 66), Икер Муниаин (Адурис, 77), Иньяки Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 80), Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Артур, 70), Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Семеду, 6. Месси, 39. Жорди Альба, 40. Альварес, 44. Весга, 53. де Йонг, 57. Дани Гарсия, 64. Пике, 72. Артур, 82.

Судья: Мартинес Мунуэра.

6 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».