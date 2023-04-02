«Барселона» установила рекорд ла лиги по сухим матчам за первые 27 туров

1 апреля «Барселона» в гостях обыграла «Эльче» в матче 27-го тура ли лиги со счетом 4:0.

Этот матч стал для каталонской команды 20-м, в котором они не пропустили голов, что является рекордным показателем за 27 туров чемпионата Испании.

Также каталонцы пропустили 9 мячей за 27 игр в текущем сезоне, что тоже является рекордом лиги.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 71 очко.