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Сегодня, 09:59

«Барселона» улучшит предложение Роналду Араухо по новому контракту

Виктория Кравченко

«Барселона» улучшит предложение защитнику Роналду Араухо по новому контракту.

Ранее футболист отклонил уже два предложения каталонцев, одно из которых повышало его зарплату до 3 миллионов евро чистыми в год. Переговоры продолжаться до конца марта.

Сам футболист хочет остаться на «Камп Ноу», несмотря на интерес «Сити» и «ПСЖ».

Соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
14
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Бетис – Атлетик
 - : -
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