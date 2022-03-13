«Барселона» улучшит предложение Роналду Араухо по новому контракту

«Барселона» улучшит предложение защитнику Роналду Араухо по новому контракту.

Ранее футболист отклонил уже два предложения каталонцев, одно из которых повышало его зарплату до 3 миллионов евро чистыми в год. Переговоры продолжаться до конца марта.

Сам футболист хочет остаться на «Камп Ноу», несмотря на интерес «Сити» и «ПСЖ».