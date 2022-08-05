«Барселона» уговаривает нападающего Брейтуэйта уйти из клуба
Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим команды Мартином Брейтуэйтом. Сине-гранатовые пытаются уговорить датского форварда уйти из клуба, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, сообщает Sport.es.
Однако футболист в очередной отказал на просьбу руководства и хочет полностью отработать свой контракт.
У 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами, поэтому игрок не хочет уходить в качестве свободного агента. Он настаивает на том, чтобы ему выплатили полную сумму оставшуюся по договору.
В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах.
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4
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|0
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9
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10
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11
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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