«Барселона» уговаривает нападающего Брейтуэйта уйти из клуба

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим команды Мартином Брейтуэйтом. Сине-гранатовые пытаются уговорить датского форварда уйти из клуба, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, сообщает Sport.es.

Однако футболист в очередной отказал на просьбу руководства и хочет полностью отработать свой контракт.

У 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами, поэтому игрок не хочет уходить в качестве свободного агента. Он настаивает на том, чтобы ему выплатили полную сумму оставшуюся по договору.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах.