Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» теряет 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный на «Камп Ноу» матч

13:37
«Камп Ноу». Фото Marca
«Камп Ноу». Фото Marca
Теги:

Испанская пресса подсчитала потери «Барселоны» из-за пандемии коронавируса и несыгранных матчей на «Камп Ноу». Как сообщает Marca, каталонский клуб теряет 3,3 миллиона евро за каждую несостоявшуюся игру на своем стадионе. Сюда входят в основном деньги, которые выручаются за билеты, поэтому при проведении матчей без зрителей потери останутся внушительными.

Таким образом, только из-за этого «Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро по итогам нынешнего сезона. Закрытие «Камп Ноу» приводит к потерям и из-за закрытия музея клуба и фирменного магазина.

Напомним, что в Испании зафиксировано 190 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в мире. 20 002 человека умерли от инфекции.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир