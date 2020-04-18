«Барселона» теряет 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный на «Камп Ноу» матч

Испанская пресса подсчитала потери «Барселоны» из-за пандемии коронавируса и несыгранных матчей на «Камп Ноу». Как сообщает Marca, каталонский клуб теряет 3,3 миллиона евро за каждую несостоявшуюся игру на своем стадионе. Сюда входят в основном деньги, которые выручаются за билеты, поэтому при проведении матчей без зрителей потери останутся внушительными.

Таким образом, только из-за этого «Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро по итогам нынешнего сезона. Закрытие «Камп Ноу» приводит к потерям и из-за закрытия музея клуба и фирменного магазина.

Напомним, что в Испании зафиксировано 190 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в мире. 20 002 человека умерли от инфекции.