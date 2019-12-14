«Барселона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад». В среду матч с «Реалом»

«Барселона» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (2:2). В составе каталонцев отлились Антуан Гризманн и Луис Суарес, у хозяев голы на счету Микеля Оярсабаля и Александра Исака.

Хозяева, которые прервали 4-матчевую победную серию «Барсы», с 28 очками занимают четвертое место в лиге 1.

«Барселона» (35 очков) опережает «Реал» на 1 балл — в воскресенье мадридской команде предстоит игра против «Валенсии».

В среду, 18 декабря, «Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче чемпионата.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 2:2 (1:1)

Голы: Оярсабаль, 12 — с пенальти (1:0). Гризманн, 38 (1:1). Суарес, 49 (1:2). Исак, 62 (2:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Гевара, Льоренте, Монреаль, Порту (Янузай, 59), Субельдия, Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85), Исак (Виллиан Жозе, 66).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба (Семеду, 74), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждение: Суарес, 74.

Судья: Альберола Рохас.

14 декабря. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

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