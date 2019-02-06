00:49 | Футбол — Испания

"Барселона" сыграет с "Реалом" в футболках с фамилиями на китайском

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"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции. Класико состоится в среду, 6 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Начало встречи - 23.00 по московскому времени.

 

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