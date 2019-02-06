"Барселона" сыграет с "Реалом" в футболках с фамилиями на китайском

"Барселона" в честь китайского Нового года сыграет против "Реала" в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции. Класико состоится в среду, 6 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Начало встречи - 23.00 по московскому времени.

🤩 #ElClásico d'aquest dimecres serà molt especial... Els jugadors del Barça lluïran el seu nom en xinès per celebrar l'Any Nou Xinès 🎉



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/pu63lBXw7k – FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 5 февраля 2019 г.