Сегодня, 17:27

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на обновленном стадионе «Камп Ноу»

Алина Савинова
Стадион «Spotify Камп Ноу».
Фото AFP

«Барселона» объявила о возвращении на домашний стадион «Спотифай Камп Ноу».

Сине-гранатовые сыграют на обновленной арене в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Встреча пройдет в субботу, 22 ноября, и начнется в 18.15 по московскому времени. Во время реконструкции «Камп Ноу», которая началась летом 2023 года, каталонская команда проводила домашние игры на Олимпийском стадионе.

Отмечается, что данное решение было принято после получения клубом первой лицензии на ввод в эксплуатацию, которая позволяет увеличить вместимость стадиона до 45 401 зрителя. «Барселона» также ведет переговоры с УЕФА о возможности провести на «Спотифай Камп Ноу» матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

После 12 туров «Барселона» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.

Популярное видео
  • Berkut-7

    Каждый год будут по 5 тысяч добавлять , глядишь к 2035 году и достроят :thumbsup:

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Стадион еще полностью не готов к эсплуатации, и имеются ограничения по заполняемости трибун. Зачем бежать впереди паравоза и играть на не полностью готовом стадионе?

    17.11.2025

    • Ферран Торрес забил 23-й гол за сборную Испании и догнал Рамоса и Ди Стефано
