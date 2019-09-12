«Барселона» стала лидером по посещаемости в Европе

«Барселона» возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне, информирует РИА Новости со ссылкой на отчет УЕФА.

Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на домашних матчах «Барселоны» в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (1,42 миллиона), на третьей строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (1,37), далее следуют «Бавария» (1,28) и «Реал» (1,15).

Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тысячи зрителей), также в пятерку вошли «Барселона» (+171), римский «Лацио» (+118), греческий «Олимпиакос» (+106) и киевское «Динамо» (+91).