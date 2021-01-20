«Барселона» сообщила о повреждении Деста
14:59
«Барселона» в соцсетях объявила о повреждении защитника каталонцев Серджино Деста.
20-летниий американец чувствует дискомфорт в правом бедре и может пропустить ближайший матч 1/16 Кубка Испании против против «Корнельи». Игра состоится в четверг, 21 января. Начало — в 23.00 (мск).
В нынешнем сезоне ла лиги Дест провел 15 матчей и отдал голевую передачу.
MEDICAL NEWS | @sergino_dest has right thigh discomfort pic.twitter.com/ePrpuFKZjY— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2021
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