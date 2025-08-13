Футбол
13 августа, 23:28

«Барселона» сообщила, что сможет зарегистрировать Гарсию в ла лиге

Алина Савинова

«Барселона» объявила, что медицинский комитет ла лиги признал травму вратаря Марка-Андре тер Штегена соответствующей критериям долгосрочного восстановления согласно действующему регламенту.

В связи с этим сине-гранатовые в четверг, 14 августа, приступят к оформлению регистрации голкипера Жоана Гарсии в чемпионате Испании.

7 августа стало известно, что «Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки из-за того, что футболист отказался подписывать отчет о повреждении для медицинской комиссии ла лиги после перенесенной операции на спине в июле. Позднее в клубе заявили, что голкипер подписал все необходимые документы, поэтому дисциплинарное дело в отношении него закрыто. Сине-гранатовые вернули немцу капитанскую повязку.

Марк-Андре тер Штеген.«Барса» и тер Штеген договорились: вратарь подписал медзаключение, а клуб вернул ему статус капитана

Гарсия перешел в «Барсу» в июне, подписав контракт с испанским клубом до 2031 года. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Эспаньол».

