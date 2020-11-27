«Барселона» сократит игрокам зарплаты на 122 миллиона евро
«Барселона» договорилась с игроками о сокращении зарплат в этом сезоне на сумму 122 миллиона евро, информирует сайт клуба. Кроме того, футболисты также согласились на отсрочку различных бонусов на три года на сумму около 50 миллионов евро.
Как отмечается, соглашение еще не ратифицировано, но достигнута принципиальная договоренность.
- Если соглашение будет ратифицировано, то он станет важным моментом для изменения текущей экономической ситуации в клубе, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее появлялась информация, что клуб может ожидать банкротство, если зарплатная ведомость не сократиться на 190 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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