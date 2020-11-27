«Барселона» сократит игрокам зарплаты на 122 миллиона евро

«Барселона» договорилась с игроками о сокращении зарплат в этом сезоне на сумму 122 миллиона евро, информирует сайт клуба. Кроме того, футболисты также согласились на отсрочку различных бонусов на три года на сумму около 50 миллионов евро.

Как отмечается, соглашение еще не ратифицировано, но достигнута принципиальная договоренность.

- Если соглашение будет ратифицировано, то он станет важным моментом для изменения текущей экономической ситуации в клубе, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появлялась информация, что клуб может ожидать банкротство, если зарплатная ведомость не сократиться на 190 миллионов евро.