12 мая, 16:34

«Барселона» согласовала новый контракт с Фликом

Камила Абдурахманова
корреспондент
Ханси Флик.
Фото AFP

«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик согласовали новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно источнику, «Барселона» заключит с главным тренером новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года. О перезаключении договора клуб объявит до конца мая.

60-летний Флик стал тренером «Барселоны» в мае 2024 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26. Под руководством Флика команда завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В текущем чемпионате «Барселона» лидирует в турнирной таблице за три тура до финиша, опережая ближайшего соперника на 7 очков.

Флик тренировал сборную Германии с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где соперниками были сборные Испании, Японии и Коста-Рики. В 2014 году Флик стал чемпионом мира в составе сборной Германии, будучи ассистентом главного тренера Йоахима Лева. Он занимал эту должность с 2006 по 2014 год.

До работы в сборной Флик тренировал «Баварию»: дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал обладателем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 ему удалось завоевать требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Флик также возглавлял клубы «Бамменталь» и «Хоффенхайм».

ФК Барселона
Ханс Флик
  • инок

    Хорошая новость для всех болельщиков Барсы! Флик отличный тренер.

    12.05.2025

    • Захарян больше не сыграет в текущем сезоне ла лиги

    Винисиус и Васкес из-за травм пропустят матч «Реала» с «Мальоркой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
    11
    		 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
    12
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    13
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
    16
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    17
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    18
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    19
    		 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
    22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 11 1 4
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Вся статистика

