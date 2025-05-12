«Барселона» согласовала новый контракт с Фликом

«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик согласовали новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно источнику, «Барселона» заключит с главным тренером новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года. О перезаключении договора клуб объявит до конца мая.

60-летний Флик стал тренером «Барселоны» в мае 2024 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26. Под руководством Флика команда завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В текущем чемпионате «Барселона» лидирует в турнирной таблице за три тура до финиша, опережая ближайшего соперника на 7 очков.

Флик тренировал сборную Германии с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где соперниками были сборные Испании, Японии и Коста-Рики. В 2014 году Флик стал чемпионом мира в составе сборной Германии, будучи ассистентом главного тренера Йоахима Лева. Он занимал эту должность с 2006 по 2014 год.

До работы в сборной Флик тренировал «Баварию»: дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал обладателем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 ему удалось завоевать требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Флик также возглавлял клубы «Бамменталь» и «Хоффенхайм».