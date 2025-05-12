«Барселона» согласовала новый контракт с Фликом
«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик согласовали новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Согласно источнику, «Барселона» заключит с главным тренером новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года. О перезаключении договора клуб объявит до конца мая.
60-летний Флик стал тренером «Барселоны» в мае 2024 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26. Под руководством Флика команда завоевала Кубок и Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В текущем чемпионате «Барселона» лидирует в турнирной таблице за три тура до финиша, опережая ближайшего соперника на 7 очков.
Флик тренировал сборную Германии с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где соперниками были сборные Испании, Японии и Коста-Рики. В 2014 году Флик стал чемпионом мира в составе сборной Германии, будучи ассистентом главного тренера Йоахима Лева. Он занимал эту должность с 2006 по 2014 год.
До работы в сборной Флик тренировал «Баварию»: дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал обладателем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 ему удалось завоевать требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Флик также возглавлял клубы «Бамменталь» и «Хоффенхайм».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
11
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
13
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
17
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3