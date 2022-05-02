Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:41

«Барселона» согласовала личный контракт с Кессье

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» уже договорились о контракте с полузащитником «Милана» Франком Кессье. Переход игрока состоится по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт с 25-летним ивуарийским игроком вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Испанской команде Кессье достанется на правах свободного агента, так как его соглашение с «Миланом» после сезона-2021/22 истечет.

В нынешнем сезоне Кессье в 36 матчах во всех турнирах забил шесть голов и сделал один ассист.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.

ФК Барселона
ФК Милан
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Сергей Федоров может бросить ЦСКА и стать главным тренером «Детройта». Это вообще реально? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» готова продать де Йонга за 70 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 2 : 1
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости