«Барселона» согласовала личный контракт с Кессье

«Барселона» уже договорились о контракте с полузащитником «Милана» Франком Кессье. Переход игрока состоится по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт с 25-летним ивуарийским игроком вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Испанской команде Кессье достанется на правах свободного агента, так как его соглашение с «Миланом» после сезона-2021/22 истечет.

В нынешнем сезоне Кессье в 36 матчах во всех турнирах забил шесть голов и сделал один ассист.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.