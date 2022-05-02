«Барселона» согласовала личный контракт с Кессье
«Барселона» уже договорились о контракте с полузащитником «Милана» Франком Кессье. Переход игрока состоится по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Контракт с 25-летним ивуарийским игроком вступит в силу с 1 июля 2022 года.
Испанской команде Кессье достанется на правах свободного агента, так как его соглашение с «Миланом» после сезона-2021/22 истечет.
В нынешнем сезоне Кессье в 36 матчах во всех турнирах забил шесть голов и сделал один ассист.
Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.
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|В
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|+/-
|О
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1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
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2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|15
|11
|8
|33-32
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
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9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|1 : 1
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|1 : 1
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
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Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7