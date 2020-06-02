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«Барселона» согласовала контракт с Мартинесом

12:04
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес согласовал условия личного контракта с «Барселоной». 22-летний аргентинец будет зарабатывать в каталонском клубе 12 миллионов евро плюс бонусы, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В ближайшее время «Интер» и «Барселона» должны согласовать сумму трансфера. Итальянский клуб может принять предложение в размере 90 миллионов евро плюс один игрок «Барселоны».

В текущем сезоне серии А Мартинес в составе «Интера» провел 22 матча и забил 11 мячей.

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