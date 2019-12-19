«Барселона» собирается предложить Месси новый контракт
16:42
«Барселона» начала работу над новым контрактом для лидера команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Новый контракт Месси — главная цель совета директоров «Барселоны». Хосеп Бартомеу в конце своего президентского срока желает предоставить фанатам повод для радости. Каталонцы хотят продлить контракт с аргентинцем минимум на два года. Он согласен при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.
Ранее Месси говорил, что мечтает завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».
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