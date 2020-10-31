«Барселона» снова попытается вернуть Гвардьолу. Сам тренер хочет остаться в «Ман Сити»
«Барселона» попытается вернуть на пост главного тренера Хосепа Гвардьолу, сообщает Football Espana. Даная цель является приоритетной для кандидата в президенты клуба Виктора Фонта, который считается одним из фаворитов в борьбе за должность.
«Барса» осталась без президента после отставки Жозепа Бартомеу.
Проблемой является то, что сам Гвардьола не хочет покидать «Манчестер Сити». Его текущий контракт истекает в конце нынешнего сезона, но он рассчитывает его продлить.
Гвардьола — воспитанник «Барсы». Он играл в составе каталонцев с начала карьеры в 1990 году по 2001-й, был капитаном команды. В 2008 году специалист занял пост главного тренера и в первый же сезон выиграл чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Всего при нем «Барса» выиграла три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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