«Барселона» снова попытается вернуть Гвардьолу. Сам тренер хочет остаться в «Ман Сити»

«Барселона» попытается вернуть на пост главного тренера Хосепа Гвардьолу, сообщает Football Espana. Даная цель является приоритетной для кандидата в президенты клуба Виктора Фонта, который считается одним из фаворитов в борьбе за должность.

«Барса» осталась без президента после отставки Жозепа Бартомеу.

Проблемой является то, что сам Гвардьола не хочет покидать «Манчестер Сити». Его текущий контракт истекает в конце нынешнего сезона, но он рассчитывает его продлить.

Гвардьола — воспитанник «Барсы». Он играл в составе каталонцев с начала карьеры в 1990 году по 2001-й, был капитаном команды. В 2008 году специалист занял пост главного тренера и в первый же сезон выиграл чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Всего при нем «Барса» выиграла три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ.