Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» снова попытается вернуть Гвардьолу. Сам тренер хочет остаться в «Ман Сити»

20:39

«Барселона» попытается вернуть на пост главного тренера Хосепа Гвардьолу, сообщает Football Espana. Даная цель является приоритетной для кандидата в президенты клуба Виктора Фонта, который считается одним из фаворитов в борьбе за должность.

«Барса» осталась без президента после отставки Жозепа Бартомеу.

Проблемой является то, что сам Гвардьола не хочет покидать «Манчестер Сити». Его текущий контракт истекает в конце нынешнего сезона, но он рассчитывает его продлить.

Гвардьола — воспитанник «Барсы». Он играл в составе каталонцев с начала карьеры в 1990 году по 2001-й, был капитаном команды. В 2008 году специалист занял пост главного тренера и в первый же сезон выиграл чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Всего при нем «Барса» выиграла три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных ЧМ.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир