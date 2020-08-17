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«Барселона» снова хочет вернуть Неймара

13:10
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После того, как «Барселона» разгромно уступила Баварии в 1/4 Лиги чемпионов (2:8), каталонский клуб вернулся к идеи вернуть нападающего Неймара, сообщает Sport.es.

Чтобы заполучить бразильца, каталонцы готовы предложить «ПСЖ» нападающего Антуана Гризманна и 50-60 миллионов евро.

В клубе считают, что ключевым может стать желание Неймара сменить в команду. Если он надавит на руководство клуба, то его отпустят.

Также президент каталонцев Жозеп Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение к нынешнему руководству «Барселоны».

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