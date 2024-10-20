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Сегодня, 20:30

«Барселона» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн

«Барселона» встретится с «Севильей» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барселона» встретится с «Севильей» в матче 10-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до игры и также доступна на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Барселона» — «Севилья» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
20 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

В чемпионате Испании «Барселона» делит первое место с «Реалом», сыграв на один матч меньше: мадридцы после вчерашней победы над «Сельтой» (2:1) догнали сине-гранатовых — по 24 очка. «Севилья» набрала 12 очков.

В предыдущем туре ла лиги «Барселона» победила «Алавес» (3:0), а «Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» (1:0).

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 4 : 1
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 1 : 2
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 1
19.10 22:00
Сельта – Реал
 1 : 2
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 1 : 0
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 3 : 1
20.10 19:30
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
20.10 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
21.10 22:00
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 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 10
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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