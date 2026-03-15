«Барселона» разгромила «Севилью», у Рафиньи хет-трик

«Барселона» одержала крупную победу над «Севильей» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 5:2.

У хозяев хет-трик оформил Рафиния, дважды забив с пенальти и один раз — с игры. Также у сине-гранатовых по голу на свой счет записали Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд в Ла лиге. Каталонская команда набрала 70 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от «Реала», который занимает вторую позицию, составляет четыре балла. «Севилья» (31 очко) располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур.

15 марта, 18:15. Камп Ноу (Барселона)

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