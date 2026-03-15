«Барселона» разгромила «Севилью», у Рафиньи хет-трик
«Барселона» одержала крупную победу над «Севильей» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 5:2.
У хозяев хет-трик оформил Рафиния, дважды забив с пенальти и один раз — с игры. Также у сине-гранатовых по голу на свой счет записали Дани Ольмо и Жоау Канселу. У гостей отличились Осо и Джибриль Соу.
«Барселона» одержала четвертую победу подряд в Ла лиге. Каталонская команда набрала 70 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от «Реала», который занимает вторую позицию, составляет четыре балла. «Севилья» (31 очко) располагается на 14-й строчке.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|31
|1
|6
|95-36
|94
|
2
|Реал
|38
|27
|5
|6
|77-35
|86
|
3
|Вильярреал
|38
|22
|6
|10
|72-46
|72
|
4
|Атлетико
|38
|21
|6
|11
|62-44
|69
|
5
|Бетис
|38
|15
|15
|8
|59-48
|60
|
6
|Сельта
|38
|14
|12
|12
|53-48
|54
|
7
|Хетафе
|38
|15
|6
|17
|32-38
|51
|
8
|Р. Вальекано
|38
|12
|14
|12
|41-44
|50
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|46-55
|49
|
10
|Р. Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|59-61
|46
|
11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
|6
|11
|21
|26-60
|29
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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