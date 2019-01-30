22:41 | Футбол — Испания

"Барселона" - "Севилья": Промес и Месси начнут встречу с первых минут

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"Барселона" и "Севилья" объявили составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании. С первых минут встречу начнет форвард красно-белых Квинси Промес, а также нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

Состав "Барселоны": Силлессен - Альба, Лангле, Пике, Роберту - Артур, Бускетс, Ракитич - Коутинью, Суарес, Месси.

Состав "Севильи": Сориано - Гомес, Кьер, Каррису - Амаду, Меса, Банега, Сарабия, Арана - Промес, А. Силва.

Отметим, что в первом матче "Севилья" победила "Барселону" со счетом 2:0.

Барселона - Севилья

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