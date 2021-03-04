«Барселона» вырвала победу у «Севильи» и вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» переиграла «Севилью» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). В основное время каталонцам удалось на последних минутах забить гол и перевести игру в дополнительное время, где забил гол только Мартин Брэйтуэйт. Первая встреча завершилась победой севильцев (2:0).

Второй финалист определится в противостоянии «Атлетика» и «Леванте». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

«Барселона» — «Севилья» — 3:0 д.в. (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дембеле, 12 (1:0). Пике, 90+4 (2:0). Брэйтуэйт, 95 (3:0).

Нереализованный пенальти: Окампос, 73 (вратарь).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 78), Дест (Гризманн, 63), Бускетс (Мориба, 78), Ф.де Йонг, Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 89), Педри (Тринкан, 89).

«Севилья»: Вацлик, Акунья (Хесус Навас, 54), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Окампос, 62), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 106), Л.де Йонг (Рекик, 54), Сусо (Гомес, 79), Алейш Видаль (Ракитич, 54), Эн-Несири.

Предупреждения: Фернанду Режес, 37. Мингеса, 67. Месси, 73. Хоан Хордан, 100. Кунде, 101. Эн-Несири, 103. Тринкан, 119.

Удаления: Фернанду Режес, 90+2. Л.де Йонг, 103.

Судья: Санчес Мартинес.

3 марта. Барселона. Стадион «Камп Ноу».