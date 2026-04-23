«Барселона» переиграла «Сельту» благодаря голу Ямаля с пенальти
«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Единственный гол забит с пенальти на 40-й минуте. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль реализовал 11-метровый, а затем был заменен из-за травмы.
В начале второй половины нападающий хозяев Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла лиги. Каталонцы увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 9 очков. «Сельта» идет на 7-й строчке — 44 очка.
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|И
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|Барселона
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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