«Барселона» переиграла «Сельту» благодаря голу Ямаля с пенальти

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Единственный гол забит с пенальти на 40-й минуте. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль реализовал 11-метровый, а затем был заменен из-за травмы.

В начале второй половины нападающий хозяев Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла лиги. Каталонцы увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 9 очков. «Сельта» идет на 7-й строчке — 44 очка.