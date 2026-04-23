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23 апреля, 00:48

«Барселона» переиграла «Сельту» благодаря голу Ямаля с пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль забил с пенальти.
Фото Reuters

«Барселона» выиграла у «Сельты» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Единственный гол забит с пенальти на 40-й минуте. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль реализовал 11-метровый, а затем был заменен из-за травмы.

В начале второй половины нападающий хозяев Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла лиги. Каталонцы увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 9 очков. «Сельта» идет на 7-й строчке — 44 очка.

Чемпионат Испании. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
1:0
Сельта

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Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
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Появились первые подробности травмы Ямаля

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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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