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«Барселона» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Барселона» и «Сельта» сыграют в чемпионате Испании 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Сельта» сыграют в 32-м туре чемпионата Испании в субботу, 19 апреля. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) — в 17.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Сельта» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.10 мск, за пять минут до игры.

Испания. Ла лига. 32-й тур.
19 апреля, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Сельта

В чемпионате Испании-2024/25 «Барселона» набрала 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в предыдущей игре лиги каталонцы победили «Леганес» (1:0). У «Сельты» — 43 очка и седьмое место, 12 апреля «кельты» уступили «Эспаньолу» (0:2).

ФК Барселона
ФК Сельта
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«Эспаньол» выиграл у «Хетафе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
12
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
13
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
14
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
15
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 - : -
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 - : -
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
21.04 22:00
Жирона – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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