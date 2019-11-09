«Барселона» — «Сельта»: Фати выйдет с первых минут
21:45
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет на свое поле «Сельту». Стал известен стартовый состав каталонского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, С.Роберто, Фирпо, Умтити, де Йонг, Артур, Фати, Месси, Гризманн.
The starters for #Bar?aCelta!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2019
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