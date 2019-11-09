В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет на свое поле «Сельту». Стал известен стартовый состав каталонского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, С.Роберто, Фирпо, Умтити, де Йонг, Артур, Фати, Месси, Гризманн.

The starters for #Bar?aCelta! — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2019

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