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«Барселона» — «Сельта»: Фати выйдет с первых минут

21:45
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В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет на свое поле «Сельту». Стал известен стартовый состав каталонского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, С.Роберто, Фирпо, Умтити, де Йонг, Артур, Фати, Месси, Гризманн.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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