«Барселона» сделала заявление о травме Ольмо

«Барселона» опубликовала информацию о травме полузащитника Даниэля Ольмо, полученной в расположении сборной Испании.

Из-за повреждения 27-летний футболист 11 октября пропустил матч против Грузии (2:0) в отборе чемпионата мира — 2026 и не сыграет с Болгарией 14 октября.

«Дани Ольмо повредил камбаловидную мышцу левой ноги, соединительная ткань не повреждена», — говорится в заявлении каталонского клуба.

В сезоне-2025/26 Ольмо провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.