13 октября 2025, 14:39

«Барселона» сделала заявление о травме Ольмо

Алина Савинова

«Барселона» опубликовала информацию о травме полузащитника Даниэля Ольмо, полученной в расположении сборной Испании.

Из-за повреждения 27-летний футболист 11 октября пропустил матч против Грузии (2:0) в отборе чемпионата мира — 2026 и не сыграет с Болгарией 14 октября.

«Дани Ольмо повредил камбаловидную мышцу левой ноги, соединительная ткань не повреждена», — говорится в заявлении каталонского клуба.

В сезоне-2025/26 Ольмо провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Футбол
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 28 1 4 87-30 85
2
 Реал 33 23 5 5 68-31 74
3
 Вильярреал 33 20 5 8 59-38 65
4
 Атлетико 33 18 6 9 56-37 60
5
 Бетис 33 12 14 7 49-41 50
6
 Хетафе 33 13 5 15 28-34 44
7
 Сельта 33 11 11 11 45-43 44
8
 Р. Сосьедад 33 11 10 12 52-52 43
9
 Осасуна 33 11 9 13 39-40 42
10
 Атлетик 33 12 5 16 36-48 41
11
 Р. Вальекано 33 9 12 12 33-41 39
12
 Валенсия 33 10 9 14 37-48 39
13
 Эспаньол 32 10 8 14 37-49 38
14
 Эльче 33 9 11 13 44-50 38
15
 Жирона 33 9 11 13 36-50 38
16
 Алавес 33 9 9 15 38-49 36
17
 Мальорка 33 9 8 16 41-51 35
18
 Севилья 33 9 7 17 40-55 34
19
 Леванте 32 8 8 16 37-50 32
20
 Овьедо 33 6 10 17 26-51 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.04 22:00 Бетис – Реал 1 : 1
25.04 15:00 Алавес – Мальорка 2 : 1
25.04 17:15 Хетафе – Барселона 0 : 2
25.04 19:30 Валенсия – Жирона 2 : 1
25.04 22:00 Атлетико – Атлетик 3 : 2
26.04 15:00 Р. Вальекано – Р. Сосьедад 3 : 3
26.04 17:15 Овьедо – Эльче 1 : 2
26.04 19:30 Осасуна – Севилья 2 : 1
26.04 22:00 Вильярреал – Сельта 2 : 1
27.04 22:00 Эспаньол – Леванте - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 24 2 7
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 29 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 20 1 5
Вся статистика

