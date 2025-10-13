«Барселона» сделала заявление о травме Ольмо
«Барселона» опубликовала информацию о травме полузащитника Даниэля Ольмо, полученной в расположении сборной Испании.
Из-за повреждения 27-летний футболист 11 октября пропустил матч против Грузии (2:0) в отборе чемпионата мира — 2026 и не сыграет с Болгарией 14 октября.
«Дани Ольмо повредил камбаловидную мышцу левой ноги, соединительная ткань не повреждена», — говорится в заявлении каталонского клуба.
В сезоне-2025/26 Ольмо провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|28
|1
|4
|87-30
|85
|
2
|Реал
|33
|23
|5
|5
|68-31
|74
|
3
|Вильярреал
|33
|20
|5
|8
|59-38
|65
|
4
|Атлетико
|33
|18
|6
|9
|56-37
|60
|
5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49-41
|50
|
6
|Хетафе
|33
|13
|5
|15
|28-34
|44
|
7
|Сельта
|33
|11
|11
|11
|45-43
|44
|
8
|Р. Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52-52
|43
|
9
|Осасуна
|33
|11
|9
|13
|39-40
|42
|
10
|Атлетик
|33
|12
|5
|16
|36-48
|41
|
11
|Р. Вальекано
|33
|9
|12
|12
|33-41
|39
|
12
|Валенсия
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
13
|Эспаньол
|32
|10
|8
|14
|37-49
|38
|
14
|Эльче
|33
|9
|11
|13
|44-50
|38
|
15
|Жирона
|33
|9
|11
|13
|36-50
|38
|
16
|Алавес
|33
|9
|9
|15
|38-49
|36
|
17
|Мальорка
|33
|9
|8
|16
|41-51
|35
|
18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40-55
|34
|
19
|Леванте
|32
|8
|8
|16
|37-50
|32
|
20
|Овьедо
|33
|6
|10
|17
|26-51
|28
Результаты / календарь
|24.04
|22:00
|Бетис – Реал
|1 : 1
|25.04
|15:00
|Алавес – Мальорка
|2 : 1
|25.04
|17:15
|Хетафе – Барселона
|0 : 2
|25.04
|19:30
|Валенсия – Жирона
|2 : 1
|25.04
|22:00
|Атлетико – Атлетик
|3 : 2
|26.04
|15:00
|Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|3 : 3
|26.04
|17:15
|Овьедо – Эльче
|1 : 2
|26.04
|19:30
|Осасуна – Севилья
|2 : 1
|26.04
|22:00
|Вильярреал – Сельта
|2 : 1
|27.04
|22:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|24
|2
|7
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|29
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|20
|1
|5
