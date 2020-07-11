«Барселона» с минимальным счетом одолела «Вальядолид»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» одолела «Вальядолид». Встреча закончилась минимальной победой каталонцев — 1:0.

«Барселона» одержала первую победу за последние три матча и набрала 79 очков. Сине-гранатовые отстают от «Реала», который находится на первом месте, на одно очко, но у мадридцев остается матч в запасе.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Вальядолид» — «Барселона» — 0:1 (0:1)

Гол: Видаль, 15.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Санчес, Мойяно, Х.Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Энес Унал, 46), Сан Эметерио, Перес, Оскар Плано (Рубио, 80), Гвардьола (Рамирес, 61).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле (Араухо, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Сержи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).

Предупреждения: Лангле, 40. Алькарас, 45. Бускетс, 60. Перес, 65.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

11 июля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».